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Воскресенье, 07.07.2019
Кумиры ХХ века: автобиографии, которыми зачитается каждый
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Кумиры ХХ века: автобиографии, которыми зачитается каждый

Жизнь знаменитостей всегда привлекает внимание. Как правило, у известных людей всегда есть множество поклонников, которым интересно знать не только о достижениях и победах, но еще и о том, каким путем пришли кумиры к славе, как формировался их характер, какие трудности приходилось преодолевать звездам на пути к вершине. Возможно, именно поэтому биографии знаменитых людей всегда пользуются спросом.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Литература, Автобиография, Знаменитости, Кумиры, ХХ век.
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