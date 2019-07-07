Кумиры ХХ века: автобиографии, которыми зачитается каждый Жизнь знаменитостей всегда привлекает внимание. Как правило, у известных людей всегда есть множество поклонников, которым интересно знать не только о достижениях и победах, но еще и о том, каким путем пришли кумиры к славе, как формировался их характер, какие трудности приходилось преодолевать звездам на пути к вершине. Возможно, именно поэтому биографии знаменитых людей всегда пользуются спросом.