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Понедельник, 15.07.2019
Меняем свою жизнь в лучшую сторону: ТОП-5 книг о самосовершенствовании
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Меняем свою жизнь в лучшую сторону: ТОП-5 книг о самосовершенствовании

Независимо от того, о каких временах рассказывают авторы этих книг - о Римской империи или о сегодняшнем обществе, - нормы и правила, оказывается, в любом случае схожи. Поэтому совершенствование и самодисциплина, достичь которых предлагают на примере выдающихся личностей и наших современников, всегда способствовали и улучшению жизни, и даже переменам к лучшему во всем мире.
112.ua
Фото: pixabay.com
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Литература, Самосовершенствование.
18:12 Сегодня Телеграф
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