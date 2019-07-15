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Меняем свою жизнь в лучшую сторону: ТОП-5 книг о самосовершенствовании
Независимо от того, о каких временах рассказывают авторы этих книг - о Римской империи или о сегодняшнем обществе, - нормы и правила, оказывается, в любом случае схожи. Поэтому совершенствование и самодисциплина, достичь которых предлагают на примере выдающихся личностей и наших современников, всегда способствовали и улучшению жизни, и даже переменам к лучшему во всем мире.
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