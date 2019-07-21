Полезные книги о том, как прокачать собственное "я"

Все книги этого обзора помогают нам понять, кто мы есть и где находимся. И пусть речь идет то ли о Вселенной, то ли о радио, всегда надо сначала разобраться, как это способствует простому человеческому выживанию.