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Вторник, 30.07.2019
ТОП-10 книг о прелестях и сложностях подготовки к свадьбам
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ТОП-10 книг о прелестях и сложностях подготовки к свадьбам

Свадьбы одних умиляют, а других до чертиков пугают. Какие бы эмоции ни вызывало слово "свадьба", день бракосочетания становится важной вехой в жизни не только брачующихся, но и их близких людей. Неудивительно, что свадьбам посвящено множество произведений. В нашей коллекции вы найдете и трогательные творения с налетом горько-сладкой грусти, и уморительные романы с искрометными шутками.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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20:08 Сегодня Телеграф
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