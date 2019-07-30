ТОП-10 книг о прелестях и сложностях подготовки к свадьбам

Свадьбы одних умиляют, а других до чертиков пугают. Какие бы эмоции ни вызывало слово "свадьба", день бракосочетания становится важной вехой в жизни не только брачующихся, но и их близких людей. Неудивительно, что свадьбам посвящено множество произведений. В нашей коллекции вы найдете и трогательные творения с налетом горько-сладкой грусти, и уморительные романы с искрометными шутками.