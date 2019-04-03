Защищая "четвертую власть": для журналистов изготовили новые жилеты

Новости культуры: В рамках проекта Совета Европы для представителей украинских СМИ изготовлено специальные защитные жилеты для работы в нестандартных условиях.

Проект Совета Европы "Укрепление свободы СМИ, доступа к информации и усиление системы общественного вещания в Украине" изготовил 1000 светоотражающих жилетов для журналистов с надписью PRESS. Таким образом, журналисты смогут повысить уровень их безопасности и идентифицировать себя, особенно при освещении ими массовых акций.

"С сегодняшнего дня, благодаря поддержке "Медийные проекты Совета Европы в Украине", в офисе Института массовой информации можно получить жилет с надписью PRESS! Мы рекомендуем использовать их журналистам / фотографам / операторам для дополнительной идентификации на акциях протеста и в местах с большим скоплением людей", - говорится в сообщении на странице соцсети проекта.

Жилеты будут распространены в Институте Массовой Информации (ИМИ) в Киеве и регионах через региональных представителей этой организации.