Новости культуры: Лучшие песни для успешного проведения тренировки.

Эти композиции добавят Вам мотивации и наполнят ваше тело энергией. Хорошей тренировки.

Eminem - Lose Yourself

Snap - Keep It Up

Sia - Move Your Body (Alan Walker Remix)

DC Breaks - Never Stop

Survivor - Eye Of The Tiger

AC/DC - Thunderstruck

Bon Jovi - Livin' On A Prayer

Dynoro - In My Mind

Marshmello - Alone

Red Hot Chili Peppers - Can't Stop

AC/DC - TNT

Приятного прослушивания!