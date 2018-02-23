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Группа "Imagine Dragons" презентовала новую песню

Imagine Dragons
17:16 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Запись опубликована на канале музыкантов в YouTube.

Американская популярная группа "Imagine Dragons" выпустила новую композицию "Next to Me". Она стала первой студийной работой музыкантов после выхода альбома "Evolve" в конце 2017 года. Всего за сутки песня собрала более 3 млн прослушиваний на Youtube.

Напомним,что к всеобщей радости фанов 31 августа 2018 года "Драконы" впервые выступят в Украине. Концерт состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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