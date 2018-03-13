Вера Брежнева поразила слушателей эротичным исполнением своей песни (Видео)

Вера Брежнева посетила Радио Люкс ФМ, на котором эротично прочитала свой хит. Сексапильная певица Вера Брежнева исполнила несколько необычное желание. Ей пришлось эротично прочитать свой новый хит "Ты мой человек" под совсем другую музыку. Да-да,именно прочитать! Как справилась Вера с этой задачей, смотрите в нашем видео.