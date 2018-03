Группа Imagine Dragons представила клип на песню Next To Me (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/03/NOS-Alive-Imagine-Dragons-FB-OG.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/03/NOS-Alive-Imagine-Dragons-FB-OG-567x309.jpg 2018-03-14T13:18:09+02:00 Культура, Музыка Режиссером видео выступил Марк Пеллингтон. https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3956158-gruppa-imagine-dragons-predstavila-klip-na-pesnyu-next-to-me-video.html

Группа Imagine Dragons представила клип на песню Next To Me (Видео) Группа Imagine Dragons представила драматическое музыкальное видео на песню Next To Me, режиссером которого выступил Марк Пеллингтон. В 12-минутном видео солист коллектива Дэн Рейнольдс убивает человека и получает наказание за свой поступок. Смысл видео заключается в том, что любой человек, независимо от того, что он совершил, заслуживает прощения в конце жизни.

