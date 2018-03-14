Группа Imagine Dragons представила клип на песню Next To Me (Видео)

Группа Imagine Dragons представила драматическое музыкальное видео на песню Next To Me, режиссером которого выступил Марк Пеллингтон. В 12-минутном видео солист коллектива Дэн Рейнольдс убивает человека и получает наказание за свой поступок. Смысл видео заключается в том, что любой человек, независимо от того, что он совершил, заслуживает прощения в конце жизни.