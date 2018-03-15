Беременная Джамала представила сказочный клип (Видео)

Певица и тренер "Голоса країни" Джамала представила новый клип "Ти любов моя", песня с которого звучит в мультфильме "Викрадена принцеса". О клипе она написала в Instagram. "Песня "Ти любов моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное - любить. Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, замечательно быть частью такого классного проекта", - написала она.