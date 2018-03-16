Фронтмен группы O.Torvald перепел знаменитую песню Олега Винника (Видео)

Женя Галич перепел "Вовчицю" Олега Винника в прямом эфире на радио. Сегодня, 16 марта, солист группы O.Torvald Женя Галич посетил эфир на радио Люкс ФМ и доказал, что может перепеть любую песню. Ведучие попросили его спеть знаменитую "Вовчицю" Олега Винника. И то, что вы сейчас услышите, вас просто поразит. Вот это был бы дует - Женя и Олег!