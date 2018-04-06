Американская группа 30 Seconds to Mars выпустила новый альбом

В альбом America вошли 12 треков, в записи которых приняли участие и приглашенные музыканты – ASAP Rocky и Холзен.

К слову, лидер группы Джаред Лето даже отправился в автостоп-путешествие по США за несколько дней до релиза.

В этом году 30 Seconds to Mars внесли Киев в свой гастрольный тур. Рокеры выступят 30 апреля во Дворце Спорта.