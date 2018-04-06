https://telegraf.com.ua/files/2018/04/rabstol_net_30_seconds_to_mars_09-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3997186-amerikanskaya-gruppa-30-seconds-to-mars-vyipustila-novyiy-albom.html
Американская группа 30 Seconds to Mars выпустила новый альбом
Новости культуры: Релиз пластинки состоялся 6 апреля 2018 года на лейбле Interscope.
В альбом America вошли 12 треков, в записи которых приняли участие и приглашенные музыканты – ASAP Rocky и Холзен.
К слову, лидер группы Джаред Лето даже отправился в автостоп-путешествие по США за несколько дней до релиза.
В этом году 30 Seconds to Mars внесли Киев в свой гастрольный тур. Рокеры выступят 30 апреля во Дворце Спорта.
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