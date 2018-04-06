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Американская группа 30 Seconds to Mars выпустила новый альбом

30 Seconds to Mars
13:19 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Релиз пластинки состоялся 6 апреля 2018 года на лейбле Interscope.

В альбом America вошли 12 треков, в записи которых приняли участие и приглашенные музыканты – ASAP Rocky и Холзен.

К слову, лидер группы Джаред Лето даже отправился в автостоп-путешествие по США за несколько дней до релиза.

В этом году 30 Seconds to Mars внесли Киев в свой гастрольный тур. Рокеры выступят 30 апреля во Дворце Спорта.

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Все по теме:

Новости культуры, 30 Seconds to Mars, America, Instagram, Альбом, Группа, Релиз, Треки.
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