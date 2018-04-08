Группа Arctic Monkeys объявила о выпуске нового альбома

Он выйдет 11 мая и станет у группы первым за пять лет. Одним из продюсеров альбома стал фронтмен Алекс Тернер.

Альбом включает в себя 11 треков, которые записывались на студиях в Лос-Анджелесе, Лондоне и Париже. Заказать альбом можно уже сейчас на сайте группы. Группа также объявила о том, что отправляется в тур.