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Группа Arctic Monkeys объявила о выпуске нового альбома

Arctic Monkeys
09:03 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Британская группа Arctic Monkeys выпустит новый альбом "Tranquility Base Hotel and Casino".

Он выйдет 11 мая и станет у группы первым за пять лет. Одним из продюсеров альбома стал фронтмен Алекс Тернер.

Альбом включает в себя 11 треков, которые записывались на студиях в Лос-Анджелесе, Лондоне и Париже. Заказать альбом можно уже сейчас на сайте группы. Группа также объявила о том, что отправляется в тур.

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Все по теме:

Новости культуры, Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino, Алекс Тернер, Британская группа, Новый альбом.
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