https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Arctic-Monkeys-Banner-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4000111-gruppa-arctic-monkeys-obyavila-o-vyipuske-novogo-alboma.html
Группа Arctic Monkeys объявила о выпуске нового альбома
09:03 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Британская группа Arctic Monkeys выпустит новый альбом "Tranquility Base Hotel and Casino".
Он выйдет 11 мая и станет у группы первым за пять лет. Одним из продюсеров альбома стал фронтмен Алекс Тернер.
Альбом включает в себя 11 треков, которые записывались на студиях в Лос-Анджелесе, Лондоне и Париже. Заказать альбом можно уже сейчас на сайте группы. Группа также объявила о том, что отправляется в тур.
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