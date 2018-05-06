Популярная американская певица Кэти Перри не устает удивлять своими забавными выходками и яркими образами.

Популярная американская певица Кэти Перри не устает удивлять своих поклонников забавными выходками и яркими образами. В Мексике во время концерта она вышла на сцену в футуристических костюмах, как будто из будущего. Не успела 33-летняя Кэти Перри порадоваться за своей помолвке с Орландо Блумом, как вновь погрузилась в музыкальную карьеру. Артистка не прекращает гастроли и сейчас находится в Мексике, где уже состоялся концерт звезды.