В сети появился посмертный клип XXXTentacion на песню "SAD" (Видео)

В сети выложили посмертный клип рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion, на трек SAD. Как известно, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, которые выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание. Музыкальное видео Онфроя появилось на официальном YouTube-канале исполнителя в четверг, 28 июня.