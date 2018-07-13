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Победительница Евровидения 2018 показала первый кадр с клипа, снятого в Киеве

Нетта Барзилай
20:28 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Израильская певица, победившая в песенном конкурсе "Евровидение-2018" Нетта Барзилай опубликовала первый кадр будущего видеоклипа.

Об этом Нетта Барзилай написала на своей странице в Instagram."Скоро", – прокомментировала снимок Нетта.

 

Soon :) @partner_il

Публикация от netta barzilai (@nettabarzi)

Накануне израильская певица приехала в Киев, чтобы снять новый клип. На опубликованном фото артистка сидит на диване в костюме с леопардовым принтом.

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Новости культуры, Instagram, Евровидение 2018, Кадр, Киев, Клип, Нетта Барзилай.
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