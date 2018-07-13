https://telegraf.com.ua/files/2018/07/cat28700_img_cover754230907-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4243191-pobeditelnitsa-evrovideniya-2018-pokazala-pervyiy-kadr-s-klipa-snyatogo-v-kieve.html
Победительница Евровидения 2018 показала первый кадр с клипа, снятого в Киеве
Новости культуры: Израильская певица, победившая в песенном конкурсе "Евровидение-2018" Нетта Барзилай опубликовала первый кадр будущего видеоклипа.
Об этом Нетта Барзилай написала на своей странице в Instagram."Скоро", – прокомментировала снимок Нетта.
Накануне израильская певица приехала в Киев, чтобы снять новый клип. На опубликованном фото артистка сидит на диване в костюме с леопардовым принтом.
Telegraf.com.ua