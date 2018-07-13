Победительница Евровидения 2018 показала первый кадр с клипа, снятого в Киеве

Об этом Нетта Барзилай написала на своей странице в Instagram."Скоро", – прокомментировала снимок Нетта.

Soon :) @partner_il Публикация от netta barzilai (@nettabarzi) 13 Июл 2018 в 4:55 PDT

Накануне израильская певица приехала в Киев, чтобы снять новый клип. На опубликованном фото артистка сидит на диване в костюме с леопардовым принтом.