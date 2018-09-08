Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4463863-tina-karol-predstavila-v-instagram-otryivok-svoey-novoy-pesni.html
Тина Кароль представила в Instagram отрывок своей новой песни
20:53 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Украинская певица Тина Кароль заинтриговала фанатов отрывком новой композиции.
На фан-странице Кароль в Instagram опубликовали видео, на котором показаны только ноги артистки в белых домашних тапочках с единорогами. На кадрах слышно, как Тина исполняет отрывок своей новой песни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники Тины написали, что с нетерпением ждут премьеру песни. Напомним, в апреле Кароль представила своим поклонникам англоязычную версию романтической лирической песни "Шаг, шаг" – "Step by Step".
Телеграф