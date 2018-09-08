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Тина Кароль представила в Instagram отрывок своей новой песни

Тина Кароль
20:53 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская певица Тина Кароль заинтриговала фанатов отрывком новой композиции.

На фан-странице Кароль в Instagram опубликовали видео, на котором показаны только ноги артистки в белых домашних тапочках с единорогами. На кадрах слышно, как Тина исполняет отрывок своей новой песни.

 
 
 
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Тина Кароль поёт свою новую песню! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Поклонники Тины написали, что с нетерпением ждут премьеру песни. Напомним, в апреле Кароль представила своим поклонникам англоязычную версию романтической лирической песни "Шаг, шаг" – "Step by Step".

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Все по теме:

Новости культуры, Instagram, Новая песня, Тина Кароль, Украинская певица.
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