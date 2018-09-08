Тина Кароль представила в Instagram отрывок своей новой песни

На фан-странице Кароль в Instagram опубликовали видео, на котором показаны только ноги артистки в белых домашних тапочках с единорогами. На кадрах слышно, как Тина исполняет отрывок своей новой песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тина Кароль поёт свою новую песню! #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 6 Сен 2018 в 5:26 PDT

Поклонники Тины написали, что с нетерпением ждут премьеру песни. Напомним, в апреле Кароль представила своим поклонникам англоязычную версию романтической лирической песни "Шаг, шаг" – "Step by Step".