Канье Уэст представил поклонникам клип на песню "I Love It" (Видео)

Канье Уэст, известный американский музыкант и муж светской львицы Ким Кардашьян, презентовал новый клип на композицию "I Love It". В записи как композиции, так и ролика принял участие рэпер Лил Памп. А также к ним присоединилась актриса и комик Адель Гивенс, которая читает текст, а парни следуют за ней в огромных стебных мягких костюмах с "золотыми" цепями на шеях и в шлепанцах.