Киркоров и Басков представили клип на совместную песню "Ибица" (Видео)

Клип российских исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza, опубликованный на видеохостинге YouTube, набрал 1 миллион просмотров за сутки. В клипе принимают участие в том числе юморист Гарик Харламов, телеведущий Андрей Малахов и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров.