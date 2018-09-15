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Активисты собираются сорвать концерт Монатика во Львове

Монатик
09:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: monatik.com

Новости культуры: Общественный активист и представитель "Добровольческого движения ОУН" Олег Окопский заявил, что популярному певцу Монатику готовят "теплый прием" во Львове.

Также он призвал сделать аналогичное в других городах. Об этом активист написал в соцсетях. По его словам, Монатик активно гастролирует по территории России и даже там снимается в рекламе.

"Певиц Монатик активно гастролирует по Украине и даже будет давать концерты в Тернополе (уже есть афиши). Во Львове он определенно не будет давать свои неполноценные концертики (наша патриотическая среда не позволит)", – отметил Окопский.

Кроме того, представитель националистического движения призвал "сознательных жителей Тернополя, франковчан и сознательных украинцев по всей Украине не допускать в своих городах шабаши такого рода предателей ("Время и стекло", MOZGI, LOBODA и другой шушеры)".

Я понимаю, что это трудно, это надоело делать, это провоцирует определенные возмущения и напряжение. Но сидеть в мокрых окопах месяцами также не слишком приятное явление. Гораздо удобнее сидеть дома и бросать в Facebook патриотические постики и картинки, кричать "Путин – х**ло". Но если мы – не в окопах, то должны защищать наши моральные и ценностные границы здесь, на месте. Потому, когда сегодня мы закроем глаза на такое поведение "наших" псевдоартистов, то завтра не будем иметь морального права обвинять власть в сотрудничестве с врагом, – отметил активист.

Руководитель Экономического бойкотного движения во Львове Олег Радик, со своей стороны, заявил, что "Монатика во Львове не будет, пока тот не признает публично оккупанта оккупантом". Добавим, что билеты на ближайшие концерты певца уже можно приобрести в Черкассах, Запорожье, Одессе и Киеве.

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Новости культуры, Знаменитость, Концерт, Львов, Монатик, Певец.
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