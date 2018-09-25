Вышел долгожданный клип украинской группы "KAZKA" (Видео)

Группа KAZKA стала настоящим музыкальным открытием для нашей страны. Молодые киевляне буквально взорвали YouTube своей песней "Плакала". Опубликована в мае этого года, сейчас песня имеет почти 50 миллионов просмотров. Она стала самым популярным треком года.