Американский певец Oliver Tree снял шальной клип в Киеве (Видео)

Еще одна иностранная звездочка приехала в Киев, чтобы снять там клип. На этот раз столица Украины засветилась в видео калифорнийского исполнителя Oliver Tree на песню Hurt. Внимательные зрители могут заметить кадры, снятые в спальных районах Киева и на Рыбацком мосту. Почему-то именно киевские мосты обычно становятся главными локациями, которые выбирают иностранные музыканты для съемок своих клипов.