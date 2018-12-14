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Пятница, 14.12.2018

Американский певец Oliver Tree снял шальной клип в Киеве (Видео)

Еще одна иностранная звездочка приехала в Киев, чтобы снять там клип. На этот раз столица Украины засветилась в видео калифорнийского исполнителя Oliver Tree на песню Hurt. Внимательные зрители могут заметить кадры, снятые в спальных районах Киева и на Рыбацком мосту. Почему-то именно киевские мосты обычно становятся главными локациями, которые выбирают иностранные музыканты для съемок своих клипов.
lux.fm
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Киев, Клип, Американский певец, Oliver Tree, Hurt.
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