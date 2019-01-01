Популярная украинская группа "KAZKA" удивила своей интерпретацией "Колобка" (Видео)

В прямом эфире Люкс ФМ KAZKA перепела "Колобка" под свой хит "Свята". Артисты перепели известную сказку "Колобок" под музыку своего хита "Свята". Получилось нереально круто! Вы должны это увидеть!