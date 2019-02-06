В сети появился посмертный клип российского рэпера Децла (Видео)

Посмертный клип был опубликован на официальном канале музыканта на YouTube. Это инструментальная композиция, которая получила название Inferno. "Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις, должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", — говорится в описании к видео.