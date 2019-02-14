Актриса сериала "Школа" Анна Тринчер выпустила клип на песню "Если не спать" (Видео)

Для финалистки проекта "Голос страны 8" эта видеоработа очень важна. Ведь песня была написана еще более двух лет назад, но Анна никак не решалась ее опубликовать. Каждый раз понимала, что еще не готова поделится этой работой. Песня о чем-то сокровенном, теплом, родном и для каждого своем. Даже, если честно, не хочется говорить о чем этот трек, ведь каждый в нем найдет свое местечко.