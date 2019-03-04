Ольга Горбачева презентовала новый клип на песню "Оля-Оля" (Видео)

Ольга Горбачева презентовала новый клип "Оля-Оля" на YouTube. "Я люблю своего мужа, больше мне никто не нужен", - поется в песне. В клипе Ольга плещется в окружении девушек в водоеме, а в финале клипа певица появляется в образе невесты (в шикарной белой фате). Режиссером видео стал Сергей Ткаченко.