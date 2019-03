Новый клип The Weeknd о родном городе канадского певца на песню "Price On My Head" (Видео)

Сладкоголосый певец The Weeknd и рэпер Nav записали совместный трек, видео на который решили снять с глубоким смыслом. Все действия происходят на улицах канадского Торонто - родного мегаполиса The Weeknd. Здесь взрывы, вспышки света, трагичность и дружба перемешаны с крутой музыкой и невероятным голосом певца, который заполнит тебя изнутри.