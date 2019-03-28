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Пятница, 29.03.2019

Новый клип The Weeknd о родном городе канадского певца на песню "Price On My Head" (Видео)

Сладкоголосый певец The Weeknd и рэпер Nav записали совместный трек, видео на который решили снять с глубоким смыслом. Все действия происходят на улицах канадского Торонто - родного мегаполиса The Weeknd. Здесь взрывы, вспышки света, трагичность и дружба перемешаны с крутой музыкой и невероятным голосом певца, который заполнит тебя изнутри.
lux.fm
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Музыка, Клип, The Weeknd, Рэпер Nav, Price On My Head.
22:00 Чт, 28 Март 2019 Телеграф
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