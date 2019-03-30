Певица Ciara выпустила новый клип (Видео)

По сюжету в новом клипе "Thinkin Bout You" артистка собирается на свидание. Композиция стала пятым синглом будущего альбома "Beauty Marks". 10 мая будет релиз пластинки. По выпущенным песням можно сказать, что альбом певицы обещает быть оптимистичным и жизнерадостным.