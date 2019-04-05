Трогательный клип группы "The National" с участием оскароносной актрисы (Видео)

Новое видео американцев было смонтировано с 24-минутной короткометражки, в которой главную роль сыграла Алисия Викандер. По сюжету, актриса воплотила на экране историю девушки с периода ее детства и юности и к созданию семьи и потери ее членов. Трогательный клип инди-рок группы пришелся по душе фанатами. За сутки видеоработу "The National" "Light Years" пересмотрело почти 120 000 пользователей.