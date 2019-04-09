Невероятное оживление: Популярные обложки музыкальных альбомов в движении (Фото) Любовь к музыке может выражаться по-разному. В своих нетипичных проявлениях, помноженная на умение управляться с графическими редакторами, она может явить на свет вот такие анимированные шедевры. Тогда битлы зашагают по Эбби-Роуд, а Лана Дель Рей будет грустить более динамично.