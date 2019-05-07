Последний путь: захоронения мировых музыкантов в разных уголках планеты Однажды наступает день, когда неизбежность настигает кумира и он уходит за кулисы сцены жизни навсегда. Миллионам поклонников остается лишь их музыка. Они оставили след в виде уникального, яркого творчества. Предлагаем еще раз почтить память известных музыкантов, оказавших огромное влияние на формирование музыкального вкуса и мировоззрения миллионов людей, посетив места их погребения.