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Среда, 08.05.2019
Последний путь: захоронения мировых музыкантов в разных уголках планеты
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Последний путь: захоронения мировых музыкантов в разных уголках планеты

Однажды наступает день, когда неизбежность настигает кумира и он уходит за кулисы сцены жизни навсегда. Миллионам поклонников остается лишь их музыка. Они оставили след в виде уникального, яркого творчества. Предлагаем еще раз почтить память известных музыкантов, оказавших огромное влияние на формирование музыкального вкуса и мировоззрения миллионов людей, посетив места их погребения.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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19:08 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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