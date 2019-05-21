Как с годами толстели известные рок-музыканты (Фото) Нет ничего позорного в том, чтобы к старости все состояние спустить на плюшки, пиво и жареные окорочка, особенно если ты начинал жизнь нищим, голодным и тощим, будто дохлый пес. Другое дело, что некоторым зрителям страшно: они шли на концерт прикоснуться к мифу, а прикоснулись к толстому пузу.