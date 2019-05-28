Отголоски Евровидения 2019: совместный клип скандальной группы Hatari и Башара Мурада (Видео)

Участники от Исландии - группа Hatari выпустила новую песню, а также клип на нее, записанный с палестинским музыкантом Башаром Мурадом. Видео снимали в апреле 2019 года, накануне музыкального конкурса, в пустыне недалеко от Тель-Авива. В клипе они поют на исландском и арабском языках, демонстрируя при этом флаги непризнанного государства.