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Суббота, 29.06.2019
Вот это зажгли: как проходит один из самых грандиозных музыкальных фестивалей в Гластонбери (Фото)
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Вот это зажгли: как проходит один из самых грандиозных музыкальных фестивалей в Гластонбери (Фото)

Ежегодный фестиваль Гластонбери открыл свои двери. Синоптики обещали жару, но погода решила иначе и встретила тусовщиков хмурым небом. Но для настоящих любителей музыки и драйва это не помеха. Резиновые сапоги, палатки и целые ящики алкоголя сделают атмосферу по-настоящему жаркой.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
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Музыкальный фестиваль, Гластонбери, Glastonbury Festival 2019.
13:41 Сегодня Телеграф
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