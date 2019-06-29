Вот это зажгли: как проходит один из самых грандиозных музыкальных фестивалей в Гластонбери (Фото)

Ежегодный фестиваль Гластонбери открыл свои двери. Синоптики обещали жару, но погода решила иначе и встретила тусовщиков хмурым небом. Но для настоящих любителей музыки и драйва это не помеха. Резиновые сапоги, палатки и целые ящики алкоголя сделают атмосферу по-настоящему жаркой.