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Вот это зажгли: как проходит один из самых грандиозных музыкальных фестивалей в Гластонбери (Фото)
Ежегодный фестиваль Гластонбери открыл свои двери. Синоптики обещали жару, но погода решила иначе и встретила тусовщиков хмурым небом. Но для настоящих любителей музыки и драйва это не помеха. Резиновые сапоги, палатки и целые ящики алкоголя сделают атмосферу по-настоящему жаркой.
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