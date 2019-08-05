Вышел клип на саундтрек сериала HBO о подростках "Эйфория" (Видео)

В сети появился клип на саундтрек сериала HBO о подростках "Эйфория" в исполнении американской певицы Зендаи, которая также играет в шоу, и британского исполнителя Labrinth. Также в сериале снимались Хантер Шафер, Сторм Райд, Эрик Дейн, Мод Апатоу и другие. Сюжет разворачивается вокруг группы подростков, их отношений с сексом, наркотиками, личными проблемами, социальными медиа, любовью и дружбой.