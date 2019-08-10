Эльза Хоск снялась в пикантной фотосессии: горячие фото

Новости культуры:Эльза Хоск снялась в откровенной фотосессии для Victoria's Secret

Известная шведская модель Эльза Госк, которая является "ангелом" Victoria's Secret часто снимается в эротических фотосессиях, однако коллаборациями с бельевым брендом делится довольно редко. Так, представители марки опубликовали новые эротические фото соблазнительной блондинки.

Свежие снимки Эльзы Госк представители бельевой марки опубликовали на официальной Instagram-странице Victoria's Secret. Сексуальная шведка снялась в фотосессии для рекламы новой коллекции белья.

Для свежего кампейна ей пришлось примерить несколько сексуальных наборов, которые состояли из кружевных трусиков и бюстгальтеров, а также из трикотажных комплектов со многими декоративными полосками.

Большинство кадров с Эльзой Госк фотографы решили сделать черно-белыми, а непринужденное позирование опытной модели добавило еще большей сексуальности ее идеальному телу. На фото она позировала спиной, акцентируя внимание на красивых деталях новой коллекции Victoria's Secret, а также тем самым демонстрируя свои упругие ягодицы.

На еще одном кадре модель сфотографировали в портретном режиме, чтобы лучше передать детализацию роскошного белья.