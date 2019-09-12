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Четверг, 12.09.2019

"Важно - что внутри": MONATIK представил новый клип (Видео)

Украинский певец MONATIK выпустил клип на песню "Каждый раз". Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта. "Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри", - комментирует новый клип исполнитель.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Певец, Трек, Монатик, Каждый раз.
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