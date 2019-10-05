Камила Кабельо выпустила новую композицию с предстоящего альбома (Видео)

Кубино-американская певица Камила Кабельо презентовала новую песню Cry For Me. Трек войдет в новый альбом певицы Romance, релиз которого запланирован на этот год. "Я думаю, что у всех в жизни когда-то был такой момент, когда ваш бывший "движется вперед" быстрее, чем вы. Вы, конечно, хотите, чтобы они были счастливы, но просто… не так быстро", - написала певица о своей новой работе в Facebook.