Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны

Новости культуры:Организаторы Нацотбора предложили зрителям выбрать и состав жюри.

В Украине стартовал Национальный отбор на Евровидение-2020 и в этом году, кроме обновленных правил отбора конкурсантов, появилось еще одно нововведение - зрители могут выбрать состав жюри Нацотбора. Об этом сообщается на украинской странице конкурса в Facebook.

"Всем, всем, всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора Евровидения! Ваша мечта осуществилась. В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей", - говорится в сообщении.

Среди претендентов уже хорошо известные Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник.

Отдать свой голос можно по ссылке. На момент публикации новости лидируют MELOVIN (41%), Андрей Данилко (26%) и Джамала (12%).

Напомним, 65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.