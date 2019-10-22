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Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны

Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
17:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Организаторы Нацотбора предложили зрителям выбрать и состав жюри.

В Украине стартовал Национальный отбор на Евровидение-2020 и в этом году, кроме обновленных правил отбора конкурсантов, появилось еще одно нововведение - зрители могут выбрать состав жюри Нацотбора. Об этом сообщается на украинской странице конкурса в Facebook.

"Всем, всем, всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора Евровидения! Ваша мечта осуществилась. В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей", - говорится в сообщении.

Среди претендентов уже хорошо известные Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник.

 
 
 
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На офіційному сайті телеканалу СТБ @stbua з‘явилося опитування «Кого б ви хотіли бачити у складі журі Нацвідбору на Євробачення-2020?». Серед варіантів Андрій Данилко, Джамала, Євген Філатов, NK, Ігор Кондратюк, Оля Полякова, Дмитро Шуров, MELOVIN, Олег Винник. Як Вам?  Невідомо, чи точно когось з них оберуть. Можливо, це просто опитування!  Чекаємо нових новин!  #євробачення

Публикация от Євробачення. Евровидение  (@eurovision.ua)

 Евровидение и новые ограничения в Украине: организаторы напомнили правила конкурса

Отдать свой голос можно по ссылке. На момент публикации новости лидируют MELOVIN (41%), Андрей Данилко (26%) и Джамала (12%).

Напомним, 65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

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Все по теме:

Андрей Данилко, Евровидение, Настя Каменских, Оля Полякова, Игорь Кондратюк, Джамала, Дмитрий Шуров, Евгений Филатов, Нацотбор, Олег Винник, MELOVIN.
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