#FightRacism: Ленни Кравиц представил новый клип (Видео)

Певец Ленни Кравиц выпустил черно-белый клип на песню Here To Love, приуроченный всемирному Дню прав человека, что отмечается 10 декабря. Видео также вышло в рамках кампании #FightRacism - композиция Here To Love стала официальным гимном кампании. Постановщиком клипа выступил сам музыкант — это его режиссерский дебют.