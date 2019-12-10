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Вторник, 10.12.2019

Украинская певица Луна представила клип на новую песню (Видео)

Украинская певица Луна (Кристина Герасимова) презентовала клип на песню "Золотые лепестки". Композиция вошла в новый альбом "Транс", релиз которого состоялся в сентябре. "История моего пути в новом блокбастере "Золотые лепестки"", - написала исполнительница. Автором клипа стал режиссер Андрей Рубец.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Луна, Клип, Песня, Украинская певица.
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