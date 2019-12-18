Новая версия знаменитого хита: рэпер Tyga представил клип "Ayy Macarena" (Видео)

Рэпер Tyga опубликовал клип на композицию "Ayy Macarena" - новой версии знаменитого хита Macarena. В ролике можно увидеть, исполнителей оригинальной версии - дуэт Los Del Rio. Также в клипе есть отсылка к фильму "Маска" (1994). Релиз сингла Ayy Macarena, который Tyga записал вместе с реггетон-исполнителем J Balvin, состоялся в ноябре. Композиция должна войти в следующий альбом рэпера.