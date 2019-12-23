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Вторник, 24.12.2019

Билли Портер представил клип на свою дебютную песню (Видео)

Билли Портер, обладатель премии "Эмми" за лучшую роль в сериале "Поза" и исполнитель роли феи-крестной в новой экранизации сказки "Золушка" презентовал клип на свою дебютную песню Love Yourself. В музыкальном видео с помощью "синхронизации губ" композицию поют знаменитые друзья артиста, такие как Келли Рипа, Дебра Мессинг, Лин-Мануэль Миранда, Эмджей Родригес и многие другие.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Песня, Трек, Билли Портер.
22:01 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф
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