Билли Портер представил клип на свою дебютную песню (Видео)

Билли Портер, обладатель премии "Эмми" за лучшую роль в сериале "Поза" и исполнитель роли феи-крестной в новой экранизации сказки "Золушка" презентовал клип на свою дебютную песню Love Yourself. В музыкальном видео с помощью "синхронизации губ" композицию поют знаменитые друзья артиста, такие как Келли Рипа, Дебра Мессинг, Лин-Мануэль Миранда, Эмджей Родригес и многие другие.