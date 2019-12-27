Lindemann представил новый клип (Видео)

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен после презентации клипа на песню Frau & Mann со Светланой Лободой выпустили видео композиции Ach so gern. Сингл вошел в новый альбом F&M их совместного проекта Lindemann, с которым они посетят Киев. В клипе, режиссером которого выступил Зоран Бихач, среди прочего показаны кадры насилия над фронтменом группы Тиллем Линдеманном.