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Воскресенье, 05.01.2020

Подарок к Новому году от Светланы Лободы: клип на песню Мира мало (Видео)

В ролике 37-летняя артистка появляется верхом на белой лошади в ярком сверкающем наряде, а также без одежды.  Автором работы стал известный клипмейкер Алан Бадоев. Светлана отметила, что видео было снято незапланированно во время съемок фотосессии с Аланом. "Мой подарок Вам к Новому году!!! MOOD VIDEO на песню Мира мало, чудеса сбываются. Снимали фотосессию с Аланом и родилась красота…" - написала певица. 
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Песня, Лобода, Трек, Светлана Лобода.
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