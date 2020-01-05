Подарок к Новому году от Светланы Лободы: клип на песню Мира мало (Видео)

В ролике 37-летняя артистка появляется верхом на белой лошади в ярком сверкающем наряде, а также без одежды. Автором работы стал известный клипмейкер Алан Бадоев. Светлана отметила, что видео было снято незапланированно во время съемок фотосессии с Аланом. "Мой подарок Вам к Новому году!!! MOOD VIDEO на песню Мира мало, чудеса сбываются. Снимали фотосессию с Аланом и родилась красота…" - написала певица.