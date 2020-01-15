"Щедрик, щедрик": украинский камерный хор перепел известную композицию (Видео)

Камерный хор Тернопольской областной филармонии "Brevis" перепел всемирно известный "Щедрик" Николая Леонтовича. Хор Тернопольской областной филармонии был создан в 1998 году. Это молодежный коллектив, в составе которого поют выпускники музыкальных учебных заведений Украины.