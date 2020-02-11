YUKO выпустили кислотный клип на песню YARYNO (Видео)

Лирик-видео — результат работы образовательного проекта школы Projector. В течение трех дней 12 студентов и 2 куратора объединились в общую творческую коллаборацию вместе с участниками группы YUKO, чтобы создать это видео.