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Воскресенье, 23.02.2020

Джейсон Момоа появился в тизере песни Оззи Осборна "Scary Little Green Men" (Видео)

Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа примерил на себя новую роль - он появился в тизере новой песни Оззи Осборна Scary Little Green Men. Композиция Scary Little Green Men вошла в новый альбом Оззи Осборна Ordinary Man, релиз которого состоялся сегодня, 21 февраля. В трек-лист вошли 11 композиций.
112.ua
Фото: Скриншот
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Клип, Джейсон Момоа, Оззи Осборн, Тизер, Ordinary Man, Scary Little Green Men.
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