Джейсон Момоа появился в тизере песни Оззи Осборна "Scary Little Green Men" (Видео)

Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа примерил на себя новую роль - он появился в тизере новой песни Оззи Осборна Scary Little Green Men. Композиция Scary Little Green Men вошла в новый альбом Оззи Осборна Ordinary Man, релиз которого состоялся сегодня, 21 февраля. В трек-лист вошли 11 композиций.