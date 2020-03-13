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Пятница, 13.03.2020
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Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры: все из-за коронавируса
Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры

Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры: все из-за коронавируса

Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры: все из-за коронавируса
15:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры:Две крупнейшие в мире компании, занимающиеся развлекательными программами в прямом эфире, AEG и Live Nation объявили о приостановке туров до конца марта.

Поскольку на этой неделе быстро возросла обеспокоенность по поводу распространения коронавируса, две крупнейшие в мире компании, занимающиеся развлекательными программами в прямом эфире, AEG и Live Nation, а также несколько крупных агентств объявили о приостановке туров до конца марта.

В заявлении от Live Nation, AEG, CAA, WME, Paradigm и UTA, говорится: "Ведущие мировые силы в сфере живых развлечений собрались вместе, чтобы сформировать глобальную целевую группу для обеспечения стратегической поддержки и единого направления, обеспечивающего меры предосторожности и постоянный протокол в интересах артистов, поклонников, персонала и мирового сообщества".

Коллективное заявление промоутеров и агентств является беспрецедентным в современной туристической индустрии и затрагивает сотни концертов и тысячи покупателей билетов по всему миру.

Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ

Среди выступлений, которые в настоящее время находятся в дороге - и вынуждены остановиться - Билли Эйлиш, Tame Impala, The Strokes, Post Malone, Шер, Кенни Чесни, Zac Brown Band, а также многие другие.

Как сообщалось ранее, участники Литвы и Израиля не поедут на съемки видеооткрыток для Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса.

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Коронавирус, Live Nation, AEG.
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