Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры: все из-за коронавируса

Новости культуры:Две крупнейшие в мире компании, занимающиеся развлекательными программами в прямом эфире, AEG и Live Nation объявили о приостановке туров до конца марта.

Поскольку на этой неделе быстро возросла обеспокоенность по поводу распространения коронавируса, две крупнейшие в мире компании, занимающиеся развлекательными программами в прямом эфире, AEG и Live Nation, а также несколько крупных агентств объявили о приостановке туров до конца марта.

В заявлении от Live Nation, AEG, CAA, WME, Paradigm и UTA, говорится: "Ведущие мировые силы в сфере живых развлечений собрались вместе, чтобы сформировать глобальную целевую группу для обеспечения стратегической поддержки и единого направления, обеспечивающего меры предосторожности и постоянный протокол в интересах артистов, поклонников, персонала и мирового сообщества".

Коллективное заявление промоутеров и агентств является беспрецедентным в современной туристической индустрии и затрагивает сотни концертов и тысячи покупателей билетов по всему миру.

Среди выступлений, которые в настоящее время находятся в дороге - и вынуждены остановиться - Билли Эйлиш, Tame Impala, The Strokes, Post Malone, Шер, Кенни Чесни, Zac Brown Band, а также многие другие.

Как сообщалось ранее, участники Литвы и Израиля не поедут на съемки видеооткрыток для Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса.