Kadnay презентовала новый сингл "Santiago" (Видео)

Украинская группа Kadnay представила новую песню Santiago. Аудио опубликовано на официальной YouTube-странице коллектива. Ранее Kadnay выпустили клип на композицию Disco Girl. Сингл вошел в альбом "Полон", который Дмитрий Каднай и Фил Коляденко выпустили весной прошлого года.